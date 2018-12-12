Учёные рассказали о неожиданной пользе кофе

Исследователи отмечают, что пара чашек кофе в день позволяет держать мозг в "повышенной готовности".

Учёные из Ратгерского университета в США выяснили, что активное оздоравливающее действие на мозг оказывает эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — жирнокислотное производное нейромедиатора серотонина, который в больших количествах содержится в зёрнах кофе. Исследования на мышах показали, что вещество препятствует накоплению в мозге особого белка, провоцирующего старение мозга и являющегося "триггером" для нейродегенеративных заболеваний, сообщает Medical Express.

Исследователи выяснили, что регулярное употребление кофе приводит к снижению риска развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона, болезни Альцгеймера и старческой деменции. Кроме того нейробиологи выяснили, что употребление кофе стимулирует работу мозга, но не заставляет его работать постоянно. Жирные кислоты, по словам учёных, позволяют "держать" мозг в состоянии повышенной активности на протяжении нескольких дней.