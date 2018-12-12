Битва за будущее. Почему компанию Tesla убьют крупные автопроизводители

До 2030 года компания Mercedes вложит $23 млрд в разработку собственных гибридных и электрических автомобилей. Лайф разбирался, сможет ли "царь автомобильной горы" убить пионера в производстве электрокаров — компанию Tesla — и возможен ли обратный сценарий, при котором автогигантам придётся "откатиться в сторону".

Электричество не для всех

Почти сразу после появления Tesla Roadster в 2008 году Илона Маска начали упрекать в недальновидности и откровенной глупости. За $110 тыс., которые продажники Tesla просили за двухместный спортивный автомобиль, можно было купить неплохую спортивную BMW или "годовалую" Ferrari. Однако ещё 10 лет назад Илон Маск заявлял, что компания обязательно сделает полноразмерный электрический седан, надо только чуть-чуть подождать. Демонстрация Tesla Model S — пятидверного электрического седана на автосалоне во Франкфурте в 2009 году произвела эффект разорвавшейся бомбы. Прожорливые спортивные автомобили практически сразу "потерялись" на фоне двухтонного седана, который оказался способен разгоняться до сотни всего за 2 с небольшим секунды.

При этом самого Маска начали откровенно "мочить" не только сугубо автомобильные издания, но и крупные СМИ, наперебой сообщавшие о возгораниях Tesla, о проблемах с качеством сборки и практически обо всём, что касалось ущербности как самих автомобилей, так и компании в целом. Однако государственное стимулирование в ряде стран, включая "родину" Илона Маска: Соединённые Штаты Америки, сотворило маленькое чудо — люди внезапно поверили, что электромобили с запасом хода в 500 километров вполне могут использоваться как основное средство передвижения. С 2016 года Илон Маск стал наносить сокрушительные удары и по европейским автопроизводителям. В 2018 году изучение рынка премиальных автомобилей в Европе позволило аналитикам агентства JATO Dynamics сделать вывод, что Tesla Model S обогнала по продажам в Европе "семёрку" BMW и Mercedes S-class.

Немцы на батарейках

Крупнейшие мировые автомобильные концерны, включая немецкую тройку, после презентации Tesla Model S прошли все классические стадии принятия неизбежного. Правда, уже на стадии гнева топ-менеджеры Audi, BMW и Daimler-AG почти одновременно пришли к выводу, что наглый эмигрант, окопавшийся в США, может всего за несколько лет отхватить себе крупный кусок на перспективном рынке. Быстрее остальных подсуетились в Daimler-AG, ключевом собственнике Mercedes. Под чутким руководством маркетологов был спроектирован и представлен полностью электрический седан EQ S — полноразмерный классический S-class, только на электричестве вместо бензина. Собственники "баварского вентиляторного завода" пока немного отстают от трендов — флагман концерна, BMW 7-й серии, пока выполняется только в гибридной версии. Коллеги из Ингольштадта тоже осторожничают с электричеством — Audi A8 в максимально крутой версии будет оснащаться гибридной силовой установкой MHEV, о полностью электрической версии представителя Audi говорить пока не приходится.

Зато с машинами поменьше Audi работает куда активнее своих коллег по немецкому рынку — уже продаётся электрическая A3, а полноразмерный, но неприлично дорогой кроссовер E-Tron доступен для покупки даже в России. В 2022 году в продаже появится самая мощная версия Audi R8 из когда-либо созданных компанией — машина будет оснащаться 1000-сильной, полностью электрической силовой установкой. При этом отсутствие собственных технологий немецких инженеров не очень пугает — Porsche, BMW, Mercedes и Audi активно используют открытые патенты Илона Маска и компании Tesla для быстрого захода на рынок и вкладывают в разработку электрических машин, которые ещё 10 лет назад называли никому не нужными и бессмысленными, огромные деньги. Лучшей иллюстрацией к смещению вектора в автомобилестроении служат $23 млрд, которые концерн Daimler-AG до 2030 года вложит в разработку и создание электрических автомобилей: от седана до кроссовера. При этом немцы "хотят всё своё". Практически с нуля начинается даже разработка элементов питания — ахиллесовой пяты современных электрокаров.

Кто кого?

Эпическая битва между Маском, который перевернул автомобилестроение с ног на голову, и закостенелыми автопроизводителями находится на стадии зарождения. Пока Маск "давит" рынок седанов и кроссоверов в США своими Model 3, Model S и Model X, немцы делают откровенный эксклюзив, спрос на который не так велик, как хотелось бы. Здесь уместно вспомнить компанию Apple и Стива Джобса лично. После создания iPhone с экономического баланса исчезли целые корпорации, ранее продававшие сотовые телефоны на миллиарды долларов в год. Однако через несколько лет на рынке появились китайцы и более дешёвые смартфоны с похожим функционалом начали постепенно вытеснять iPhone с рынка. Та же ситуация может повториться и с компанией Tesla, однако "свалить" этого мамонта ещё через год-два станет практически невозможно. Несмотря на значительные инвестиции со стороны конкурентов, в Tesla хорошо понимают и другое — если спрос на продукт не получается удовлетворить, клиент уйдёт к другому продавцу.

Для того чтобы значительно увеличить темпы производства ключевых моделей и заработать как можно больше денег, компания Tesla может построить завод в... Китае. Если всё пройдёт так, как надо, в КНР может появиться завод с двумя десятками тысяч рабочих, способный производить до 500 тыс. электрических машин в год. Это в десять раз больше, чем производит Tesla в данный момент на одном заводе в США. Если Илон Маск успеет построить и настроить завод по производству электрических машин в КНР, то большинство мировых производителей останется не у дел. Расширение Tesla на Китай позволит скинуть цены на и без того вполне доступные (на западном рынке) Tesla Model 3, так что конечную цену вполне можно довести до $28–30 тыс. Ближайшие три года станут знаковыми в этом отношении — тот, кто предложит лучший продукт по лучшей цене, получит титул короля автомобильной промышленности на следующие 10–15 лет, бонусом к которому станут миллиарды долларов прибыли.