Учёные заявили о скором исчезновении северных оленей

Климатологи и зоологи отмечают, что сокращение популяции идёт чересчур высокими темпами.

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в США выяснили, что главной причиной, по которой популяция северных оленей начала резко сокращаться, стало глобальное изменение климата. Исследователи отмечают, что за последние 20 лет популяция сократилась более чем на половину — с 5 млн особей до 2,1 млн.

Биологи отмечают, что причиной резкого сокращения популяции северных оленей является недостаток пищи, спровоцированный глобальным потеплением. Исследователи отмечают, что олени в основном питаются лишайниками — растениями, отмирающими во время постоянного повышения температуры. Отмечается, что длительный рост температуры может и вовсе поставить крест на отдельных видах животных, населяющих северные широты. В их числе могут оказаться и северные олени.

Ранее Лайф писал, что учёные из Университета Висконсин-Мадисон спрогнозировали полное исчезновение всех ледников на планете и возвращение к тропическому климату, который преобладал на Земле несколько миллионов лет назад.