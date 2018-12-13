Brabus построила самый дорогой "гелик" в мире. И выглядит он как люксовый танк

Внедорожник получил новые портальные мосты, огромный клиренс и мощный форсированный двигатель.

На базе внедорожника Mercedes-AMG G 63 компания Brabus построила люксовый внедорожник повышенной проходимости, первая и единственная партия составит 10 машин и все они уже раскуплены, пишет Motor1. Новинка получила название Brabus 700 4x4² Final Edition — автомобиль оснащён доработанными портальными мостами от G500 4x4², а двигатель V8 объёмом 5,5 литра был форсирован до 700 лошадиных сил.

"Гелик" на стероидах получился на славу — один только дорожный просвет составил 60 сантиметров. Цены на новинку начинаются с отметки в $238 тыс. За дополнительные деньги клиент может заказать карбон-керамические тормозные диски и усиленную коробку передач, а также автономные системы для помощи в поездках по бездорожью. Ранее Лайф писал, что Brabus уже представила самый быстрый "гелик" в новом кузове. Машина в аэродинамическом обвесе Widestar разменивает сотню за 4,3 секунды.