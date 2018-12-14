Учёные рассказали о создании сыворотки для бессмертия

Исследователи считают, что комбинированная клеточная и генетическая терапия позволит значительно увеличить продолжительность жизни.

Учёные из Университета Бата считают, что биохакинг и клеточные технологии позволят значительно расширить возможности организма человека и мобилизовать заложенный природой потенциал на борьбу с болезнями. Как сообщает Daily Mail, американские медики на протяжении нескольких лет тестируют различные сыворотки, способные если не достичь бессмертия, то увеличить продолжительность жизни как минимум вдвое.

В новой статье учёные отмечают, что вклад во "взлом" возможностей человека внесли технологии клеточного и генетического редактирования, благодаря которым появилась возможность нейтрализовать и привести в норму отдельные процессы — от кровообращения до обмена веществ. Исследователи отмечают, что медицина находится на пороге "клеточно-инженерного прорыва", когда любые болезни, будь то онкология или неизлечимые на данный момент инфекции, будут лечиться всего за несколько сеансов.