Астронавта NASA могут обвинить в появлении дыры на МКС

Сообщается, что на такой шаг астронавта NASA Серину Ауньон могли толкнуть сложности со здоровьем.

Газета "Московский комсомолец" сообщает, что ещё летом у бортинженера экипажа МКС 56/57 американки Серины Ауньон Чэнселлор был обнаружен тромб в сосуде шеи. Отмечается, что первые терапевтические мероприятия были проведены прямо на борту — Ауньон чувствует себя удовлетворительно и готовится к запланированному на 20 декабря возвращению на Землю.

Отдельно отмечается, что после обнаружения тромба Серина Ауньон была в панике, а это "могло привести к чему угодно". В этой связи, как отмечает МК, совершенно иначе выглядит картина с появлением в бытовом отсеке корабля "Союз" МС-09 отверстия, из-за которого 30 августа 2018 года резко начало падать давление, а жизни членов экипажа МКС в течение короткого периода времени находились под угрозой.

При этом отдельно отмечается, что срочному ремонту возникшего практически из ниоткуда отверстия мешал командир станции Эндрю Фойстел, который настаивал на "наблюдении за ситуацией" и получении особого разрешения от Центра управления полётами в Хьюстоне. Кроме Серины Ауньон и Эндрю Фойстела, на борту МКС находятся американец Ричард Арнольд, немецкий космонавт Александр Герст, а также россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.