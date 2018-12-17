Учёные нашли идеальное средство для борьбы с ожирением

Теперь для борьбы с лишним весом не нужно ходить в зал и сидеть на изнурительных диетах.

С помощью техники генетического редактирования CRISPR-А учёные из Калифорнийского университета смогли отрегулировать активность определённых генов, отвечающих за возбуждение аппетита у людей. Как сообщает Daily Mail, для того чтобы добиться нужного эффекта, учёным пришлось усилить активность определённых генов у мышей.

После активации "усилителя" генов SIM1 исследователи обнаружили, что генетически отредактированные мыши серьёзно похудели, а их физическая активность значительно усилилась. Отдельно отмечается, что SIM1 — это ген, который играет роль в регуляции голода. Мутации этого гена наблюдались у абсолютного большинства пациентов с избыточной массой тела.

Ранее Лайф писал, что бесследно исчез создатель китайских генетически модифицированных детей Цзянькуй Хэ. После выступления на Втором международном саммите по редактированию генома человека в Гонконге учёный вышел из выставочного центра и больше не отвечал на звонки коллег и родственников.