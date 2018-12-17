В США учёные 60 дней резали замороженную мёртвую женщину ради науки

Но не стоит пугаться, ведь женщина сама завещала своё тело науке и даже ездила смотреть на тех, кто будет "нарезать" её после смерти на мелкие кусочки.

Журнал National Geographic опубликовал подробности 15 лет жизни американки Сью Поттер — уникальной женщины-добровольца, завещавшей собственное тело науке. Она умерла в 2015 году в возрасте 87 лет — к этому моменту у пожилой американки развилось несколько серьёзных заболеваний, включая диабет и рак молочной железы, а также появились многие другие проблемы со здоровьем.

В 2000 году, когда муж Сью Поттер умер, американка случайно наткнулась на учёных из Университета Колорадо, которые работали над проектом "Видимый человек". В итоге женщина и американские биологи договорились, что после её смерти тело будет забальзамировано и заморожено в специальной криокамере, а потом нарезано на 27 тысяч небольших фрагментов, из которых будет собран ценный научный экспонат.

Susan Potter gave her body to science. Her corpse has become immortal and pivotal in helping teaching the next generation of physicians https://t.co/Iww26gPIck #VisibleHuman #CUAnschutz pic.twitter.com/ySgTBjuneH — CU Anschutz (@CUAnschutz) 13 декабря 2018 г.

На протяжении 15 лет Поттер не один раз ездила к учёным, разговаривала с ними о будущем науки и записывала свои наблюдения и мысли. После смерти в тело Сью Поттер закачали специальную жидкость и заморозили при температуре минус 10 градусов. На протяжении 60 дней учёные разрезали тело умершей Сью Поттер, а наиболее важные части человеческого организма, такие как органы дыхания, сердце и мозг, были практически сразу помещены в специальный раствор и повторно заморожены для учебных целей.

Первым "цифровым трупом" стал американец Джозеф Пол Джерниган. В 1981 году его приговорили к смертной казни за попытку украсть микроволновую печь и убийство. Приговор был приведён в исполнение через 12 лет. В 1993 году, через 10 минут после введения смертельной инъекции, тело Джернигана передали учёным из Университета Колорадо для создания анатомической цифровой матрицы.