В США учёные 60 дней резали замороженную мёртвую женщину ради науки

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В США учёные 60 дней резали замороженную мёртвую женщину ради науки

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Фото: © twitter.com/Ronald K. Akiki

Но не стоит пугаться, ведь женщина сама завещала своё тело науке и даже ездила смотреть на тех, кто будет "нарезать" её после смерти на мелкие кусочки.

Журнал National Geographic опубликовал подробности 15 лет жизни американки Сью Поттер — уникальной женщины-добровольца, завещавшей собственное тело науке. Она умерла в 2015 году в возрасте 87 лет — к этому моменту у пожилой американки развилось несколько серьёзных заболеваний, включая диабет и рак молочной железы, а также появились многие другие проблемы со здоровьем.

В 2000 году, когда муж Сью Поттер умер, американка случайно наткнулась на учёных из Университета Колорадо, которые работали над проектом "Видимый человек". В итоге женщина и американские биологи договорились, что после её смерти тело будет забальзамировано и заморожено в специальной криокамере, а потом нарезано на 27 тысяч небольших фрагментов, из которых будет собран ценный научный экспонат.

На протяжении 15 лет Поттер не один раз ездила к учёным, разговаривала с ними о будущем науки и записывала свои наблюдения и мысли. После смерти в тело Сью Поттер закачали специальную жидкость и заморозили при температуре минус 10 градусов. На протяжении 60 дней учёные разрезали тело умершей Сью Поттер, а наиболее важные части человеческого организма, такие как органы дыхания, сердце и мозг, были практически сразу помещены в специальный раствор и повторно заморожены для учебных целей.

Первым "цифровым трупом" стал американец Джозеф Пол Джерниган. В 1981 году его приговорили к смертной казни за попытку украсть микроволновую печь и убийство. Приговор был приведён в исполнение через 12 лет. В 1993 году, через 10 минут после введения смертельной инъекции, тело Джернигана передали учёным из Университета Колорадо для создания анатомической цифровой матрицы.

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