В России началась разработка сверхтяжёлой ракеты-носителя

Сердцем новой сверхтяжёлой ракеты-носителя станет поставляемый в США двигатель РД-180.

Представители российского НПО "Энергомаш" сообщают, что двигатель РД-180 предложено использовать и в перспективной российской ракете-носителе, сообщает РИА "Новости". Глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов ранее отмечал, что РД-180 может быть установлен на центральный блок сверхтяжёлой ракеты.

Проект создания сверхтяжёлой ракеты-носителя грузоподъёмностью 103 тонны предполагает размещение РД-180 в центральной части и шесть дополнительных двигателей РД-171. Кроме того, НПО "Энергомаш" окажет помощь КНР в разработке аналогичной ракеты сверхтяжёлого класса.

РД-180 — один из самых коммерчески успешных ракетных двигателей российского производства. На протяжении длительного времени он закупается Соединёнными Штатами Америки и используется на ракетах Atlas-5. Стоимость РД-180, по разным оценкам, может доходить до $15 млн. Для его замены в США частной космической компанией Blue Origin разработан ракетный двигатель BE-4.