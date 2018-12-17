Почти квартира. Названа стоимость ремонта гиперкара Bugatti Veyron

Спойлер: стоимость планового обслуживания приближается к полутора миллионам рублей.

Если вам посчастливилось купить гиперкар Bugatti Veyron у разорившегося миллиардера по сходной цене, то не стоит радоваться. Первое же обслуживание автомобиля быстро приведёт в чувства. Издание Motor1 подсчитало, что только оригинальный новый топливный бак для Bugatti Veyron обойдётся в $42 тыс. В эту стоимость будет включена как сама запчасть, так и работы по замене. Этой суммы, по данным издания, хватит, чтобы купить новенький Audi S3.

Обслуживание турбонагнетателй тоже не будет дешёвым — покупка четырёх новых турбин обойдётся в $ 25 600 — по $6400 за штуку. За работы по замене турбин придётся выложить ещё $ 21 800 — почти полтора миллиона рублей. Ранее Лайф писал, что плановая замена масла в Bugatti Veyron у официального дилера стоит $21 тыс., или 1 млн 400 тыс. с небольшим рублей.