Учёные рассказали о пользе мастурбации для иммунитета и мозга

Исследователи отмечают, что такие выводы применимы как к мужчинам, так и к женщинам.

Американский журнал Civilized собрал краткие тезисы учёных из Ратгерского университета о том, какие "бонусы" для здоровья и социальной жизни в целом несёт в себе самоудовлетворение. Кроме очевидной экономии времени и средств мастурбация оказалась полезна при лечении стрессов — учёные отметили, что всего один, даже самый незначительный "сеанс" мастурбации активирует выработку значительного количества эндорфина, что позволяет человеку на какое-то время расслабиться.

Кроме того, мастурбация позволяет лучше спать. Учёные выяснили, что если регулярно мастурбировать перед сном, то нервная система будет приходить в состояние покоя, а мозг будет быстрее переключаться между быстрыми и длинными фазами сна. Кроме того, мастурбация позволяет значительно повысить когнитивные способности мозга — по данным нейробиологов из Ратгерского университета, оргазм способен активировать до 80 областей мозга, связанных с памятью и вниманием.

Хорошая новость для мужчин — учёные официально признали, что частая мастурбация улучшает качество спермы и, как следствие, увеличивает фертильность мужчин вне зависимости от возраста. Учёные отмечают, что хотя бы "один подход" в день на протяжении недели перед зачатием ребёнка позволит значительно повысить шансы на успех. Кроме того, другая группа учёных из Университета Вирджинии пришла к выводу, что оргазм активирует выработку дофамина и окситоцина — гормонов, которые действуют на организм как обезболивающий препарат.

Профилактика рака простаты также важна при упоминании полезных свойств мастурбации, однако это не все секреты, которые кроет в себе самоудовлетворение. Исследование, проводимое на американских женщинах в возрасте от 21 до 45 лет, показало, что мастурбация позволяет укрепить иммунную систему и снижает неприятные ощущения от любых воспалительных процессов, связанных с половыми органами. При этом мужчинам регулярная мастурбация позволяет вести гораздо более активную половую жизнь.