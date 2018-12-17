Ботинок первого человека на Луне продали на аукционе

Правда, ботинок от американского скафандра A7L никогда не летал на Луну и не покидал пределов США.

Ботинок от космического скафандра A7L, который примерял астронавт Нил Армстронг — первый человек, ступивший на поверхность Луны, продали неизвестному покупателю за $49 тыс. Как отмечает Daily Mail, скафандр в целом и космическая обувь в частности не использовались для полёта на Луну, а были задействованы лишь на тренировках членов миссии "Аполлон-11".

Во время аукциона "памятных космических вещей" были проданы скафандр Нила Армстронга, обувь и фотография с автографом. Ранее на этом же аукционе были проданы советский скафандр "Сокол" (почти $10 тыс.) и техническая документация к космическому кораблю и лунному модулю миссии "Аполлон-11" ($9800).