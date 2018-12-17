Tesla за копейки. Китайцы показали конкурента авто Илона Маска

Представители компании говорят, что планируют занять "как можно большую" долю рынка электромобилей.

Китайская компания Nio заявила, что второй серийный кроссовер компании под индексом ES6 оказался гораздо удачнее предыдущей модели и пользуется большим спросом у клиентов. Как отмечает Engadget, топовая версия кроссовера ES6 оснащается электродвигателями суммарной мощностью в 544 лошадиные силы и разгоняется до скорости в 100 километров в час за 4,7 секунды.

Запас хода автомобиля составляет 430 километров — это значительно меньше, чем у американской Tesla Model X, ёмкость батарей которой позволяет проехать на одной зарядке 542 километра. Однако и стоимость китайской новинки значительно ниже — $52 тыс. против $150 тыс. Производители китайских электромобилей заявляют, что старшая модель под индексом ES8 неплохо продаётся — реализовано более 10 тыс. машин. В расчёте на повышение спроса концерн Nio планирует продать не менее 15–20 автомобилей младшей модели, отмечая, что ES6 по многим параметрам превосходит более раннюю модель.