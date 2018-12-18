NASA построит атомный бур для поиска жизни на спутнике Юпитера

Учёные верят, что им удастся пробурить лёд, толщина которого может составлять до 20 километров.

Планетологи из NASA считают, что с помощью атомного бура, способного расплавить достаточное количество льда мощным излучателем, удастся доказать существование простейших форм жизни или их следов под поверхностью Европы — самого маленького спутника Юпитера. Учёные из Университета штата Иллинойс в Чикаго отмечают, что пока есть теоретическая возможность разработать сам зонд, но нет способа его доставки на сложный объект.

Само по себе устройство сильно напоминает аппарат, описанный в романе Жюля Верна "Путешествие к центру Земли", — продолговатая капсула, опускаемая специальным тросом с поверхности спутника. В качестве главной энергетической установки зонда для исследования планеты учёные хотят использовать ядерный реактор, нечто похожее на Kilopower — портативный источник энергии во время длительных полётов на Луну или Марс, который совсем недавно прошёл полигонные испытания.

Исследователи уверены, что под толстой ледяной коркой находятся океаны жидкой воды с таким же (или по крайней мере сильно похожим) химическим составом, как на Земле. Учёные полагают, что жизнь на Европе может быть похожа на то, что удалось найти на дне океана. Астробиологи считают, что глубоко подо льдами спутника Юпитера могут существовать простейшие формы или, возможно, внеземные растения, которые существуют тысячи или даже миллионы лет без доступа к прямым солнечным лучам. Такая находка, как отмечают учёные, может больше рассказать о том, как устроена жизнь далеко за пределами Земли.