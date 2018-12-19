Предпоследний день Помпеев. В Италии ждут нового извержения вулкана Везувий

Мэр города говорит, что до настоящего момента никакого плана эвакуации города не существовало в принципе.

Гениальный план мэра города Помпеи на случай повторного извержения вулкана Везувий заключается в том, что в первые минуты катаклизма жители города должны будут добежать до береговой линии и сесть в лодки, после чего планируется массовое отплытие горожан на остров Сардиния.

Как отмечает газета Guardian, мэр Помпеи Пьетро Амитрано считает такой план спасения наиболее удобным и жизнеспособным относительно других способов эвакуации населения. Отмечается, что в случае начала извержения, властям города придётся эвакуировать примерно три миллиона человек, что требует не только общего понимания ситуации, но и умения управлять "кризисной" логистикой.

Исследователи из Университета Портсмута отмечают, что за последние 60 лет Везувий вновь начал "подавать признаки жизни". Масштаб нового извержения пока неизвестен, однако от предыдущего катаклизма головы местных жителей в буквальном смысле слова "взрывались" из-за резкого роста давления и температуры.