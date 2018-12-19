Российские физики создают идеальное лекарство для лечения рака

Пораженные болезнью клетки будут лечить с помощью особых наночастиц с активным веществом.

Журнал Physical Review опубликовал работу российских и британских учёных, в которой подробно описывается метод лечения тяжёлых форм онкологии с помощью наночастиц. Учёные из Российского научного фонда и Университета Эдинбурга выяснили, что "групповая атака" наночастиц на опухоль может быть особенно эффективной, если речь идёт о лечении особо опасных форм рака.

Исследователи отмечают, что тактика группового применения наночастиц позволит максимально расширить количество атакуемых областей и в перспективе добиться максимального эффекта при терапии. Ранее Лайф писал, что учёные протестировали универсальную вакцину против рака. Для того чтобы научить T-лимфоциты эффективнее уничтожать поражённые болезнью клетки, в организм, поражённый онкологией, ввели специальные "дефектные" гены, "убившие" активность болезни.