Капсулу корабля "Союз" c куском повреждённой обшивки МКС взяли под охрану

На борту спускаемого аппарата находятся космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Александр Герст и американка Серина Ауньон-Чанселлор.

Специалисты поисково-спасательной службы взяли под охрану спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09", сообщает РИА "Новости". На спускаемой капсуле с Международной космической станции вернулись трое членов экипажа — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герст и специалист NASA Серина Ауньон-Чанселлор. Кроме того, на борту капсулы находятся улики для расследования дела о появлении отверстия от сверла в бытовом отсеке корабля.

Отмечается, что прямо на месте посадки спускаемый аппарат с возвращёнными уликами будет опечатан и перевезён в подмосковный Королёв в один из цехов Ракетно-космической корпорации "Энергия". Следственные органы могут получить доступ к собранным на орбите материалам примерно 21 декабря. Ранее Лайф сообщал, что американку Серину Ауньон могут обвинить в появлении дыры в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09".