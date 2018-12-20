Самцы черепах лишатся пениса из-за глобального потепления и превратятся в самок

Некоторые популяции распространённых видов обычных черепах могут попросту исчезнуть.

Британские учёные снова провели жизненно важные исследования в области климата и живой природы. Учёные из Эксетерского университета выяснили, что глобальное потепление спровоцирует резкий половой перекос в популяции зелёных морских черепах, на формирование пола у которых в период инкубации влияет температура окружающей среды.

Биологи выяснили, что рост средней температуры воздуха спровоцирует массовое рождение самок, а к концу столетия рождаемость самцов может упасть до 15–20 процентов от общего числа появившихся на свет черепах. При этом во многих районах обитания черепахи не смогут просто мигрировать вслед за изменениями береговой линии и начнут постепенно исчезать.