В России запущена первая печь для безотходной переработки мусора

Такая установка пока не имеет прямых промышленных аналогов в зарубежных государствах.

Инженеры из Национального исследовательского технологического университета МИСиС совместно с индустриальным партнёром создали и запустили не имеющий аналогов в мире комплекс для полной переработки техногенных тяжёлых отходов, сообщает ТАСС. Отмечается, что в уникальной печи можно "сжигать" даже железосодержащие отходы, шлаки и шламы, а также углеродосодержащие и другие опасные отходы.

Отмечается, что запущенная в Орловской области металлургическая печь попутно может выплавлять до 16 тыс. тонн металла в год, производя электричество и не нанося вред окружающей среде. Отмечается, что уникальной технологией уже заинтересовались первые представители крупного бизнеса.