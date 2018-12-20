Срочно летим. Астрономы нашли в космосе "алмазную" суперземлю

Да, вы не ошиблись. Целая планета, которая состоит исключительно из драгоценных камней.

Учёные из Университета Цюриха и астрономы из Кембриджа выяснили, что в космосе существует несколько типов суперземель, состоящих практически полностью из драгоценных камней. Как сообщает Science Alert, большое количество углерода в составе атмосфер и планеты в целом позволило учёным сделать вывод о том, что близлежащие звёзды запекают углерод и другие металлы на поверхности планеты, создавая тем самым условия для формирования большого количества крупных алмазов.

При этом горячие суперземли могут в буквальном смысле сверкать — на поверхности некоторых из них сформировались миллиарды тонн сапфиров и рубинов, в зарождении которых поучаствовали местные вулканы и большое количество магматических пород. Но есть и плохие новости. Расстояние до ближайшей из таких планет внушительное — около 40–50 световых лет. Стоимость драгоценных камней и металлов на планете учёные не могут посчитать даже приблизительно.