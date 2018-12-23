Бой на планшете. Что США приготовили для войны будущего

Разработчики из Новой Зеландии готовят проект, благодаря которому американские военные смогут следить за полем боя и расстановкой сил противника прямо с планшетов.

Война будущего, кажется, не за горами. Очень скоро у американцев может появиться возможность видеть оперативную обстановку на поле боя, ничем не рискуя, отслеживать любые перемещения противника и не подвергать опасности своих солдат. Это впервые станет возможно благодаря спутнику, который, находясь на орбите, будет передавать данные в реальном времени в режиме видео. До этого информация передавалась только в формате фотографий. Над проектом работают новозеландские стартаперы из компании RocketLab.

Новозеландское подразделение американской частной компании RocketLab совершило уже третий удачный пуск ракеты-носителя сверхлёгкого класса "Электрон", которая и должна доставить спутник на орбиту. Ракеты-носители сверхлёгкого класса, разрабатываемые для коммерческого рынка, появились совсем недавно. Двухступенчатая малышка высотой всего 17 метров может доставить на низкую околоземную орбиту 250 килограммов полезной нагрузки, а если на солнечно-синхронную — то и всего 150. Раньше такие ракеты просто не могли найти применения, редкий космический аппарат весил меньше двухсот килограммов.

Всё меньше и меньше

Микроспутниками считаются все космические аппараты, что весят меньше сотни килограммов. Если вес меньше десяти, то это уже нано. Нужно понимать, что это не студенческие поделки, а полноценные коммерческие аппараты, способные вести астрономические исследования, осуществлять дистанционное зондирование Земли или отрабатывать новейшие технологии. Кроме того, низкая стоимость таких спутников и унификация платформ (например, формата CubeSat — куб со стороной десять сантиметров, вес — килограмм) позволяют их создавать и использовать даже в рамках университетов.

Раньше для запуска малых спутников требовалось либо скидываться, либо проситься на запуск к большим коллегам. В результате запускали их не на самые удобные орбиты, иногда старта ракеты приходилось ждать долгие месяцы или годы. Но вот прекрасные новозеландцы из RocketLab предлагают прекрасное решение — "Электрон". Себестоимость запуска такой ракеты всего около пяти миллионов долларов, что по космическим меркам дёшево. Скинувшись вдесятером, можно выйти на 500 000 долларов, которые компании, занимающиеся космическими аппаратами, могут себе позволить.

Себестоимость запуска ракеты "Электрон" удалось снизить, применив много небольших, но очень важных модернизаций. Во-первых, ракета сама небольшая. Во-вторых, конструкцию удалось сильно облегчить — конструктивные элементы ракеты-носителя, несущий цилиндрический корпус и топливные баки обеих ступеней выполнены из углепластика. Двигатели созданы с применением аддитивных (3D-печати) технологий и достаточно экономичны. Масса семнадцатиметровой ракеты без горючего всего 1200 килограммов, а топлива на полёт она тратит 11 тонн, что по космическим меркам совсем мало.

Ложка дёгтя

Ну всё же прекрасно. Замечательные новозеландские ребята, стартап, новые возможности для коммерческой космонавтики. Но, увы, есть пятна и на Солнце. В случае с RocketLab главный вопрос — откуда деньги на стартап и кто стоит за руководством. Интересовал этот вопрос и новозеландских журналистов, которые достаточно быстро выяснили, что деньги на частный космос пришли из Пентагона (пруф). Американские военные профинансировали стартап на 140 миллионов долларов, например, через одного из крупнейших производителей вооружений, компанию Lockheed Martin.

Но зачем американским военным сверхлёгкие ракеты? Обычно как раз-таки их интересуют самые большие, способные потянуть огромные спутники разведки. А тут несерьёзная ракета, да и вывод на орбиту микроскопический.

Тактические спутники

В ноябре стало известно, что компания Dynetics из Алабамы получила от Правительства США заказ на создание нового поколения тактических спутников. При этом о возможностях таких аппаратов говорится очень скупо, как обычно и бывает с засекреченными проектами. Известно лишь, что два собираемых в настоящее время аппарата предназначены для действий на низкой околоземной орбите. И да, тактические спутники ну очень небольшие, они имеют габаритные размеры 12x24x36 сантиметров и массу 12 килограммов.

Впрочем, полистав предыдущие разработки компании Dynetics, специализирующейся в сфере высокотехнологичной оборонки — от инфракрасных систем ночного видения до космических аппаратов, можно примерно понять, что смогут эти спутники. Это всё часть работы по обеспечению спецподразделений и войск тактической информацией в режиме реального времени.

Представьте, отправилась спецгруппа на задание, к примеру, в Афганистан. Одновременно с этим запускается десяток тактических спутников. Почему десяток? Дело в том, что космические аппараты не могут висеть над одним местом Земли. Ну кроме случая с геостационарной орбитой, но она слишком далеко — 35 786 километров над уровнем моря. Эти же спутники находятся всего в ста километрах над поверхностью Земли, пролетают быстро, зато их на орбите десяток друг за другом, что позволяет давать оперативную картинку в течение длительного времени.

Такие спутники могут в реальном времени показывать на планшете военных карту поля боя и даже расположение своих военных, если на них надеты специальные чипы. Получается увидеть поле боя почти как в компьютерных играх. И, в отличие от беспилотников, такой тактический спутник не демаскирует положение спецгруппы.

Работает тактический спутник недолго, на небольшой высоте атмосфера его сильно тормозит, и уже через несколько недель он потеряет высоту и сгорит в плотных слоях атмосферы. Поэтому и нужно, чтобы такие спутники и система их вывода были очень дешёвыми. А также запустить ракету со спутниками можно было максимально оперативно, как только понадобилось.

Чувствуете? Это же и есть "Электрон". Идеально по весу, стоит недорого, возможность запуска без большого стационарного космодрома. И вот пасьянс сошёлся.

Нет, это не значит, что ребята из RocketLab плохие. Нет, просто им дали денег, они на них реализуют свою мечту. У них стартап, и всё прекрасно. Но нужно понимать, что в случае подобных технологических прорывов часто не обходится без помощи деньгами и технологиями от американской оборонки. И это логично — и разработку получат, и денег не много потратят. Вполне возможно, что и российскому Министерству обороны стоит принимать на вооружение подобные стратегии. А что, все счастливы — и военные, и заказчики, и RocketLab. Вот только осадок неприятный остался.

Комментарий дал эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков:

— Пентагон действительно резко активизирует работу над космической инфраструктурой. В следующем году начнётся формирование почти независимого Космического корпуса США (как и корпус морской пехоты, он всё ещё будет замыкаться на общий с "материнским" департамент в Министерстве обороны, но в остальном будет отдельными видом вооружённых сил), который будет управлять богатым космическим хозяйством американских военных и активно бороться за расширение своей роли.

Касательно стартапа новозеландцев стоит вспомнить, что и SpaceX свои первые контракты получила от Пентагона и именно его деньги лежат в фундаменте. И этот инвестор не вкладывается из любви к харизматичным презентациям, так, в уходящем году президент компании Гвинн Шотвелл, выступая на конференции Ассоциации ВВС США, заявила, что корпорация — кумир гиков всего мира охотно готова выводить оружие в космос, если это нужно для безопасности США.

Что до потенциальной полезной нагрузки к уже озвученному автором применению в качестве лёгких спутников дистанционного зондирования Земли, то хотелось бы добавить и такие "совпадения", как финансируемая армией США (сухопутными войсками то бишь) программа сверхлёгких лазерных сверхпомехозащищённых спутников связи, которых тоже потребуется очень много.