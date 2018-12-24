Российские учёные обнаружили у людей ген агрессии

От активности и структуры этого гена напрямую зависит проявление враждебности к окружающим.

Учёные Донского государственного технического университета выяснили, что ген МАОА, расположенный на Х хромосоме, является своеобразным "триггером", активация которого приводит к агрессивному поведению у подростков. Как сообщает Science Direct, даже низкая активность гена провоцирует асоциальное поведение — склонность ко вступлению в банды, постоянное желание влезть в драку и многое другое.

Исследователи выяснили, что носителем низкоактивных генов этого типа являются 98 процентов всех подростков. Эти исследования, по мнению генетиков, позволят лучше понимать особенности поведения подростков и помогут выработать специальные методики по работе с агрессивно настроенной молодёжью.