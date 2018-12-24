Глобальное потепление приведёт к наводнению планетарного масштаба

Учёные считают, что исправить ситуацию с резким изменением климата практически нельзя

Климатологи из Университета штата Орегон выяснили, что из-за таяния антарктических льдов на Земле может разыграться настоящая глобальная катастрофа. По мнению учёных, резкое уменьшение толщины арктического льда может повысить уровень мирового океана не на метр и даже не на два, а сразу на 30. При таком развитии событий, как утверждают учёные, планету ждёт глобальное наводнение, уберечься от которого нельзя.

Исследователи отмечают, что нечто подобное с климатом планеты происходило и ранее — примерно 125 тысяч лет назад Земля переживала глобальное изменение климата, в результате которого исчезли многие виды животных и растений. Ученые выяснили, что глобальное потепление привело к таянию более 3 триллиона тонн антарктического льда за последние четверть века, а средние "потери" льда за десять лет практически утроились. Если так пойдёт и дальше, то через 80–100 лет антарктических льдов не останется вообще, а жителям планеты придётся делать выбор между гибелью от глобального наводнения и переселением на другие планеты.

Подобный прогноз давали и другие ученые. Ранее Лайф сообщал, что учёные Университета Висконсин-Мэдисон заявили о том, что глобальное потепление может "расплавить" весь лёд на планете и превратить его в жидкую воду. Кроме того, российские учёные из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН впервые обнаружили за полярным кругом следы древних растений, что подтверждает общую теорию относительно "тропического прошлого" северных широт.