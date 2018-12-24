Лекарство от болезни Альцгеймера внезапно убило супербактерии

Теперь учёные пытаются понять, как это можно использовать для лечения смешанных инфекций.

Учёные из Университета Квинсленда выяснили, что "побочным эффектом" лекарства от болезни Альцгеймера PBT2 стало практически полное уничтожение устойчивых к антибиотикам супербактерий. Как сообщает Technology, лекарство не только препятствует накоплению тяжёлых металлов в головном мозге, но и нарушает клеточную структуру бактерий, "убивая" у них способность получать питательные вещества.

Микробиологи отмечают, что терапия сложных бактериальных инфекций с помощью антибиотиков и препарата PBT2 позволит практически в два раза ускорить лечение даже "запущенных" случаев поражения организма бактериями. Сейчас препарат находится на стадии клинических исследований, однако его потенциал позволит побороть практически любые устойчивые к лечению бактерии.