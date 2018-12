Праздник на ракете. Как отметить Новый год за пределами Земли

Низких цен на новогодние туры уже не осталось. Но есть по-настоящему дорогие путешествия. Сколько стоит слетать на околоземную орбиту, Луну или Марс? Лайф разобрался, куда дешевле и безопаснее слетать и есть ли в этом смысл.

Пионеры на орбите

Космос давно перестал быть сугубо государственной зоной интересов — на протяжении десятилетий частные космические компании, возглавляемые неординарными людьми, разрабатывают планы по заработку на космических полётах. Идея зарабатывать серьёзные деньги на полётах в космос родилась ещё в конце 60-х, однако лишь в начале 90-х на орбитальной станции "Мир" с помощью российских ракет-носителей "Союз" побывали первые туристы — японский журналист Тоёхиро Акияма и британка Хелен Шармен. Но общемировой известности — уже с Международной космической станцией — удалось добиться первому частному туристу современности — американцу Деннису Тито. После восьми месяцев подготовки Тито отправился на орбиту вместе с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным.

Удивительно, но полёт гражданского человека на орбиту оказался вполне бюджетным — Тито выложил за полёт в космос всего $20 млн, а через пять лет после его полёта цена на космический туризм увеличилась вдвое. Самую дорогую поездку на орбиту планировала осуществить британская певица Сара Брайтман — в 2015 году ей выставили счёт на $45 млн, однако британка позднее отказалась от идеи слетать в космос. При этом в полёт на орбиту входит только трансфер, питание и культурная программа. За всё остальное, как отмечают источники Лайфа в ракетно-космической отрасли, клиент должен платить сверху. К примеру, выход в открытый космос в сопровождении одного из членов экипажа будет стоить от $3–5 млн, в зависимости от подготовки и других особенностей туриста.

Технически вы ещё на Земле

Внезапный всплеск интереса частных компаний к космическим полётам породил и другое направление туризма повышенной опасности — суборбитальные полёты. Технически вы всё ещё остаётесь на Земле, но "упираетесь головой" в потолок верхних слоёв атмосферы, и тяги ракетных двигателей недостаточно, чтобы вытолкнуть корабль на орбиту и далее в открытый космос. Пионерами в этой нише стали не государственные (и даже не окологосударственные) корпорации, которым участие в подобных проектах просто не интересно, а частные аэрокосмические компании. Одним из первых внимание на суборбитальные полёты обратил миллиардер Ричард Брэнсон — основатель Virgin Group и владелец более 400 крупных компаний, среди которых как известный авиаперевозчик с одноимённым названием, так и орбитальный стартап Virgin Galactic.

Для полноценного заработка на космических туристах в интересах Virgin Galactic создан и специальный многоразовый корабль — Space Ship Two, в создание которого вложился даже недавно скончавшийся сооснователь Microsoft Пол Аллен. Первые успешные полёты машины после серии отказов и аварий наконец-то осуществились, и теперь Брэнсон активно собирает желающих "дотянуться до звёзд". Само собой, такое удовольствие не для простых смертных, однако иметь на счёте в банке миллиард долларов совершенно не обязательно — прогулка под орбитой обойдётся каждому из шести пассажиров в $200–300 тыс. Правда, дорогого шампанского и устриц в этом полёте не будет — все пассажиры будут облачены в специальные противоперегрузочные костюмы и пройдут подробное трёхмесячное обучение. Похожую идею пытается реализовать и Джефф Безос — основатель компании Amazon и Blue Origin. Правда, вместо самолёта туристов на орбиту будет выводить многоразовая возвращаемая система New Shepard. При этом ценник на полёт будет примерно таким же — $250–280 тыс. И первым под орбитой, похоже, будет Ричард Брэнсон — по словам британского миллиардера, Space Ship Two отправится в полёт до Рождества. Специалист в области авиационных систем безопасности Владимир Лозовой в интервью Лайфу подтвердил, что суборбитальный туризм является одним из самых прибыльных и простых способов заработать на околокосмических технологиях.

Здесь поровну авиационных и космических технологий. Вся безопасность — авиационная. Вложения относительно небольшие, а способных заплатить за такое развлечение клиентов уже сейчас немало, поэтому такой вид туризма будет относительно популярен Владимир Лозовой

Посмотреть издалека

С отправкой туристов к спутнику Земли и колонизацией Луны в целом всё обстоит значительно сложнее. Одно дело — постучаться в "орбитальные ворота" и побиться об них головой, другое — пролететь за новогодние праздники 770 тыс. километров. Битву за освоение Луны СССР и США начали более 50 лет назад, однако то была битва идеологий и технологий. Теперь помимо промышленного освоения Луны и добычи гелия-3 из реголита крупные космические корпорации бьются за право возить на Луну туристов. Любопытно, что желающих просадить деньги и оплатить полёт к единственному спутнику Земли гораздо больше, чем пять лет назад. Такой феномен вдвойне любопытен, если учитывать, что ценник на билет до Луны всего за несколько лет вырос с $60 млн до $120 млн.

Главная сенсация состоит в том, что российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" намерена первой доставить туристов к Луне на борту модернизированного космического корабля серии "Союз". Представители компании отметили, что собрано восемь заявок от потенциальных клиентов, готовых оплатить необычную поездку. Среди тех, кто интересовался такой поездкой, оказался даже режиссёр "Терминатора" и "Аватара" Джеймс Кэмерон. При этом компания Space Adventures — основной космический туроператор — сообщает, что полностью удовлетворить спрос на туризм в открытом космосе удастся за пять-семь экспедиций. Важно отметить, что о посадке и тем более прогулке по поверхности Луны речи не идёт — космический корабль, который должна будет выводить на орбиту сверхтяжёлая ракета-носитель, позволит лишь за три дня добраться до орбиты Луны и посмотреть на единственный спутник Земли из иллюминатора. По словам историка космонавтики Михаила Лапикова, полёты на Луну ради развлечения в ближайшее время — крайне дорогое и непопулярное мероприятие, организовать которое не по карману даже на уровне государства.

Лунный туризм ради туризма — это крайне дорого. Кардинально удешевить стоимость килограмма живого веса в космосе пока ни у кого не вышло. Чего не скажешь о баллистических прыжках на орбиту. Михаил Лапиков

При этом Лапиков отметил, что полноценный лунный туризм — с посадкой, прогулкой и "культурной программой" — станет возможен лишь после того, как на Луне в полностью автономном режиме заработает хотя бы топливный завод, а без автономных полностью автоматизированных систем о полноценном туристическом путешествии на поверхность Луны пока можно лишь мечтать.

Стоит ли такая поездка огромных денег — решать клиенту. Специалисты в области пилотируемой космонавтики отмечают, что "расширенная" экскурсионная программа с высадкой на поверхность и прогулкой по морю Спокойствия на Луне может обойтись в два или даже в три раза дороже обычной "обзорной" программы, а для её осуществления потребуется не только другая, более тяговооружённая ракета-носитель, но и огромное количество специальной техники — от посадочного модуля до роверов, на которых по Луне рассекали ещё астронавты миссии "Апполон". При этом о намерениях "покатать" туристов вокруг Луны заявил и основатель SpaceX Илон Маск. Для полёта уже нашли клиента — им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Японец не стал называть стоимость путешествия, но уточнил, что уже внёс значительную часть суммы. Часть этих денег, как ожидается, пойдёт на разработку ракеты Big Falcon Rocket, которая и должна стать транспортом для первого полёта SpaceX на Луну. Однако и в этом случае никакой речи о высадке на поверхность не идёт.

Билет в один конец

Туристические полёты на Марс, пожалуй, самое спорное направление космического туризма. Прежде всего потому, что в такие поездки стоит отправлять конкурентов по бизнесу, врагов и в целом неприятных и доставляющих постоянные проблемы людей. И всё потому, что из такого полёта с гарантией в 450 процентов никто не вернётся живым. Главная особенность такого полёта кроется в отсутствии пригодных для длительных перелётов технологий. Начать стоит с того, что до сих пор, несмотря на постоянные публикации рендеров и трёхмерных моделей, лучшие учёные и инженеры не смогли разработать полностью автономную систему жизнеобеспечения будущих колонистов (и, как следствие, туристов) на Марсе. В переводе с научного на человеческий язык это значит, что даже с учётом разработки перспективной транспортной системы, с помощью которой станет возможен не только полёт на Марс, но и возврат на Землю, максимальный срок пребывания на поверхности будет ограничен теми запасами воздуха, воды и питания, какие будут взяты с собой. Но таких технологий нет до сих пор, а значит, на Марс можно лететь лишь с одной целью — спокойно там умереть.

Кстати, о корабле для полёта к дальним мирам — чисто технически разработать и собрать на орбите тяжёлый марсианский корабль можно. И можно даже запустить его в сторону Марса при примерном совпадении орбиты планеты с Землёй. Но сразу после того, как экипаж корабля двинется в путь, начнёт делать своё чёрное дело самый коварный враг космического туриста — радиация. Даже несмотря на то, что фармакология ХХI века позволяет отсрочить наступление смерти от радиации, ни один из планетолётов, построенных в ближайшие 20–30 лет, не будет иметь никакой защиты от радиации. Это подтверждают и учёные — Европейское космическое агентство опубликовало неутешительный доклад, согласно которому первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты и колонисты не переживут. Отмечается, что только за первые шесть месяцев полёта экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю свою профессиональную карьеру. Это означает, что физически достичь Марса практически нельзя, зато умереть в космосе от тяжёлой формы лучевой болезни можно вполне.

Деньги не пахнут

Кроме отсутствия научной и технологической базы для полётов на Марс есть ещё одна причина, почему человечество пока не топчет пыльные барханы Красной планеты. Как бы глупо это ни звучало, но в этом нет никакого смысла. Гораздо больше шансов достичь экзопланет, поверхность которых сплошь усеяна драгоценными камнями и металлами, и попутно освоить термоядерный синтез с помощью лунного грунта, чем лететь на планету, которая когда-то была "копией" Земли. Даже если смысл появится и на Марсе внезапно найдут особо редкий химический элемент, без которого человечество не сможет прожить, "отдохнуть на Марсе" будет по-прежнему сложно. Один из участников проекта "Энергия-Буран", инженер систем жизнеобеспечения Леонид Маслак рассказал, что только сборка "марсианского" корабля на орбите — задача крайне сложная, а в целях "развлечения" богатых туристов заниматься этим не так много желающих, как говорят.

Для сборки корабля требуется не менее 15 пусков сверхтяжёлой ракеты и до года по времени. В деньгах это даже примерно посчитать очень тяжело. Технологически это через несколько лет станет возможно, но заниматься этим в это время никто не станет Леонид Маслак

Научная и технологическая база аэрокосмической отрасли не решила фундаментальных проблем пребывания на Марсе, хотя отдельные энтузиасты прямо говорят о том, что готовятся лететь на Марс. Один из них — американец Илон Маск, про которого сейчас не говорит только ленивый. Маск отмечает, первые полёты ракеты BFR (Big Falcon Rocket) могут начаться до 2020 года — эта ракета должна сначала свозить на Луну японского миллиардера, после чего её конструкцию адаптируют для полёта на Марс. При этом нормальные "массовые" туры на Марс возможны лишь после создания транспортной системы, которая обеспечит доставку 100–150 человек за один раз. Стоимость такого полёта составит от $200 тыс. до $500 тыс. VIP-полёт для нескольких человек, по подсчётам американских экспертов, может обойтись в $10 млрд за одно место.