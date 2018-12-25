Учёные обнаружили у россиян ген алкоголизма

Теперь официально стало известно то, о чём говорили много лет: гены у пьющих и непьющих людей отличаются.

В рамках исследования, проведённого сотрудниками российского медико-генетического центра Genotek, были выявлены гены, которые отличаются у пьющих и непьющих россиян. Эксперты сравнили геномы 1798 человек — мужчин и женщин в возрасте старше 20 лет. На основании ответов участники были разделены на четыре группы: никогда не употребляющие алкоголь, употребляющие раз в месяц, употребляющие раз в неделю, употребляющие каждый день.

Отмечается, что генетические варианты в генах CNTNAP2, DLGAP1 и ANTXR1 ранее уже показывали взаимосвязь с уровнем употребления алкоголя в других популяциях. Так, стало известно, что ген CNTNAP2 кодирует белок, который влияет на проведение нервного импульса. Ранее было показано, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголя у женщин. Исследование показало связь этого гена с потреблением алкоголя у обоих полов у жителей России.

Генетики отмечают, что установление связи между генетическими вариантами и пристрастием к алкоголю даёт возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человека в ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление спиртного. Кроме того, понимание механизмов формирования алкогольной зависимости позволит учёным разрабатывать более эффективные методы лечения.