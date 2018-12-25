Российская компания S7 Space построит космодром на орбите

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Российская компания S7 Space построит космодром на орбите

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Фото © S7 Space

Отмечается, что космодром будет необходим для полётов человечества в дальний космос.

На своей официальной странице в Facebook российская частная космическая компания S7 Space опубликовала заявление о начале реализации проекта "Орбитальный космодром". К его созданию, согласно сообщению компании, будет приложен весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полётах. Отмечается, что такой объект на орбите станет необходимым элементом межпланетной космической транспортной системы будущего.

Сообщается, что орбитальный космодром значительно упростит строительство станций различного назначения прямо на орбите и позволит проводить ремонт спутников любой сложности. Кроме того, орбитальная станция позволит проводить подготовку кораблей к межпланетным полётам.

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