Учёные рассказали об опасности новогоднего ожирения

Диетологи отмечают, что быстро сбросить набранное за новогодние праздники не получится.

Учёные из исследовательского центра RAND выяснили, что употребление калорийной еды в новогодние праздники не проходит бесследно для фигуры. По словам диетологов, обилие нездоровой пищи за праздничным столом позволяет "отложить про запас" значительное количество подкожного жира, избавиться от которого не получится даже за год изнурительных диет.

Исследователи утверждают, что существует прямая связь между крупными покупками и повышенными тратами на нездоровую пищу в канун Нового года и Рождества, а побочным эффектом такого подхода к праздникам является долговременное накопление лишнего веса. По словам исследователей, быстро скинуть вес не помогут ни диеты, ни специальные препараты — вместо них придётся надолго отказаться даже от сладкого, а вместо жирной пищи придётся тратить деньги на абонемент в спортзал.