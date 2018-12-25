Астронавт NASA назвал полёт на Марс глупой идеей

Билл Андерс, летавший к Луне, считает, что в такой затее нет никакого смысла и научной ценности.

Уильям Элисон Андерс, летавший к Луне в составе миссии "Аполлон-8", заявил, что полёт человека на Марс — "смешная и глупая идея". Комментируя планы NASA и других энтузиастов отправить человека на Марс, Андрес отметил, что "сегодняшнее NASA не может отправить человека даже на Луну".

При этом Андрес отмечает, что для межпланетных перелётов у человечества недостаточно технологий и никакой ценности в полёте на Марс нет. Комментируя планы полететь на Марс, бывший астронавт NASA и член первого экипажа, облетевшего Луну на пилотируемом корабле, заявил, что в присутствии человека на других планетах пока нет никакого смысла.

Идеи частных космических компаний, таких как американская SpaceX, Андерс назвал полной чепухой и отметил, что для решения таких задач необходимы крупные альянсы. Ранее Лайф писал, что европейские учёные уже сделали свой прогноз относительно способности людей выживать в космосе. По мнению исследователей Европейского космического агентства, колонисты и члены экипажа марсианского корабля погибнут ещё в космосе.