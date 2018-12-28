Учёные назвали 10 главных космических событий года

В итоговый список вошли самые значимые для науки и космических технологий события — от посадки на поверхность Марса до дыры в обшивке корабля "Союз".

Издание Space.com составило рейтинг главных научных достижений, связанных с космосом. В 2018 году звание самого значимого космического события завоевала посадка аппарата InSight на Марс. Фактически 26 ноября 2018 года началась новая веха в истории изучения Марса. Одновременно с этим закончилась и другая — после потери марсохода Opportunity модуль InSight станет основным средством изучения Красной планеты.

Второе место в рейтинге самых важных событий заняла авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" с российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Из-за дефекта при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур 11 октября 2018 года один из разгонных блоков ракеты отделился после команды, чем повредил корпус блока второй ступени. Космонавты были вынуждены воспользоваться аварийной системой спасения, после чего благополучно вернулись на Землю.

Третье место в рейтинге Space.com занял запуск солнечного зонда "Паркер", который специалисты NASA используют для максимально пристального наблюдения за единственной звездой в нашей планетной системе. Предполагается, что зонд приблизится к звезде на расстояние 6,2 млн километров.

Четвёртое место в рейтинге — первый тестовый полёт ракеты Falcon Heavy, разработанной частной космической компанией SpaceX. Запуск многоразовой сверхтяжёлой ракеты состоялся 6 февраля 2018 года и стал самой успешной миссией компании за годы существования. Вместо полезной нагрузки "в направлении" Марса создатель компании Илон Маск отправил собственный автомобиль — тёмно-красный Tesla Roadster.

Пятое место космического рейтинга оставил за собой "охотник за экзопланетами" — космический аппарат TESS, который уже прислал первые фотографии дальних миров. Главная миссия аппарата — поиск ближайших потенциально пригодных для существования форм жизни планет. Учёные рассчитывают, что основная миссия TESS продлится не менее двух лет. Искать потенциально обитаемые миры аппарат будет на расстоянии в 373 тыс. километров от Земли.

Шестое место рейтинга оставили за собой китайские специалисты. 7 декабря учёные отправили к дальней стороне Луны модуль "Чанъэ-4" — исследовательский аппарат, который займётся поиском пригодного места для будущих беспилотных и пилотируемых миссий на единственный спутник Земли.

Седьмое место в рейтинге — официальные заявления NASA о прекращении эксплуатации телескопа "Кеплер" и зонда "Рассвет". В одну из задач телескопа "Кеплер" входил поиск потенциальных пригодных для существования жизни планет и планетных систем, в то время как "Рассвет" занимался изучением дальнего космоса и, в частности, исследовал особенности астероида Веста и карликовой планеты Цереры.

На восьмом месте расположился японский зонд Hayabusa2 и его высадка на околоземный астероид Рюгу. 21 сентября 2018 года была совершена первая в истории успешная мягкая посадка исследовательских роботизированных модулей на поверхность астероида. Полёт зонда Hayabusa2 к астероиду занял 4 года.

На девятом месте — прибытие американской межпланетной станции OSIRIS-REx к астероиду Бенну, одному из самых малоизученных объектов в дальнем космосе. Одной из миссий аппарата остаётся забор и анализ химического состава астероида.

Замыкает десятку важных космических событий аварийная ситуация на российском сегменте МКС, в результате которой жизни членов экспедиции МКС-57 оказались под угрозой. При расследовании появления отверстия на российском сегменте станции выяснилось, что утечка воздуха со станции могла начаться после того, как на обшивку корабля воздействовали изнутри с помощью специальной дрели. Позднее стало известно, что у одного из членов экипажа — американки Серины Ауньон обнаружили тромб в одном из шейных сосудов. Это, по сообщениям СМИ, могло спровоцировать приступы паники, в результате которых Ауньон могла нарочно проделать отверстие в обшивке, чтобы поскорее вернуться на Землю и получить медицинскую помощь.