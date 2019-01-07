Учёные "убили" рак крови стволовыми клетками

Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания.

Генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что несколько типов тяжёлых онкологических заболеваний сопровождает один и тот же симптом — нарушение нормального синтеза РНК-зависимой аденозиндезаминазы — фермента, частично отвечающего за противовирусную и противопатогенную активность клеток организма в целом. Как сообщает EurekAlert, с помощью терапии организма стволовыми клетками учёным удалось "перезагрузить" процесс ферментации аденозиндезаминазы, что привело к заморозке и ремиссии даже сложных форм онкологии, таких как лейкемия.

Исследователи отмечают, что стволовые клетки могут помочь пациентам даже в терминальных стадиях, а в список "готовых к уничтожению" форм онкологии попали рак молочной железы и рак печени. При этом генетики отмечают, что "редактирование" генома позволит "обучить" стволовые клетки бороться с заболеваниями ещё быстрее, что в теории позволит сократить курс лечения тяжёлых болезней до нескольких недель.