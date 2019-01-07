Tesla начала строительство первого завода за пределами США

По словам Маска, на заводе будут собирать не только автомобили, но и комплектующие для электрических машин.

Основатель и руководитель Tesla Илон Маск поучаствовал в церемонии открытия первого завода компании в Китае, где сообщил, что шанхайское предприятие по производству американских электромобилей "внесёт решающий вклад" в развитие технологий "чистого" автомобилестроения. Илон Маск отметил, что завод будет состоять из нескольких комплексов, где будут не только собираться электрические автомобили моделей 3, S и Х, но и батареи, а также другие комплектующие.

Маск отметил, что к сборке автомобилей первый зарубежный завод Tesla приступит до конца 2019 года, а к 2020-му предприятие выйдет на пиковую мощность — около 500 тыс. автомобилей в год. Отмечается, что машины, произведённые на заводе в Шанхае, будут продаваться по всему миру, включая США.

Отметим, что этот завод станет первым для компании за пределами США.