Телескоп "Хаббл" нашёл 40 млрд звёзд в ближайшей галактике

Лететь до ближайшей крупной галактики в форме треугольника всё равно далеко, но жизнь там почти наверняка существует очень давно.

Орбитальный телескоп "Хаббл" передал на Землю уникальный снимок, внутри которого астрономы и астрофизики нашли не только ближайшую к Млечному Пути самую крупную галактику, но и выяснили точное количество звёзд, находящихся внутри неё. Как сообщает Daily Mail, только поверхностный анализ позволяет утверждать, что внутри треугольной галактики находится не менее 4 млрд различных звёзд, вокруг которых вращается до десятка крупных планет.

Новый снимок — второй по масштабам и детализации в истории. С его помощью учёные установили, что расстояние между "домашней" для землян галактикой Млечный Путь и спиральной галактикой Messier 33 составляет не менее 3 млн световых лет. При этом Messier 33 не является самостоятельной и "отдельно стоящей" галактикой, а входит в скопление из 50 других звёздных образований. При этом Messier 33 с четырьмя миллиардами звёзд всего лишь третья по величине.