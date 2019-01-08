Телескоп "Хаббл" нашёл 40 млрд звёзд в ближайшей галактике

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Телескоп "Хаббл" нашёл 40 млрд звёзд в ближайшей галактике

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Фото: © NASA/STSCI 

Лететь до ближайшей крупной галактики в форме треугольника всё равно далеко, но жизнь там почти наверняка существует очень давно.

Орбитальный телескоп "Хаббл" передал на Землю уникальный снимок, внутри которого астрономы и астрофизики нашли не только ближайшую к Млечному Пути самую крупную галактику, но и выяснили точное количество звёзд, находящихся внутри неё. Как сообщает Daily Mail, только поверхностный анализ позволяет утверждать, что внутри треугольной галактики находится не менее 4 млрд различных звёзд, вокруг которых вращается до десятка крупных планет.

<p>Фото: © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/hubble_esa/46661847761/in/dateposted/" target="_blank">Hubble ESA</a></p>

Новый снимок — второй по масштабам и детализации в истории. С его помощью учёные установили, что расстояние между "домашней" для землян галактикой Млечный Путь и спиральной галактикой Messier 33 составляет не менее 3 млн световых лет. При этом Messier 33 не является самостоятельной и "отдельно стоящей" галактикой, а входит в скопление из 50 других звёздных образований. При этом Messier 33 с четырьмя миллиардами звёзд всего лишь третья по величине.

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