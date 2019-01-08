С МКС уберут украинские приборы для стыковки кораблей

Новая система, разработанная российскими специалистами, будет основана исключительно на отечественных решениях.

НИИ точных приборов, входящий в состав "Российских космических систем", ещё в конце 2018 года завершил проектирование и сдал заказчику полностью отечественную систему стыковки космических кораблей с МКС, сообщает РИА "Новости". Испытания новой цифровой аппаратуры "Курс-МКП" для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту МКС успешно завершены.

Отмечается, что новая аппаратура значительно превосходит по точности и энергоэффективности аппаратуру, установленную на МКС сегодня. Система "Курс", состоящая из активной и пассивной систем, ранее производилась на киевском предприятии "Элмис". Теперь российские специалисты будут производить полностью отечественные цифровые системы.