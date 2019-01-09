Учёные: Музыка успокаивает человека и спасает от депрессии

Исследователи утверждают, что это работает примерно так же, как сильные антидепрессанты.

Британские учёные выяснили, что 96 процентов людей в коллективах, так или иначе связанных с музыкой, чувствуют себя счастливее и спокойнее, чем люди других профессий, пишет Daily Mail. Исследователи из Университета Лестера выяснили, что кроме борьбы со стрессом музыка и пение на рабочем месте позволяют людям чувствовать себя менее изолированными и снижают напряжение в коллективе.

При этом исследователи отмечают, что регулярное поощрение сотрудников, участвующих в различных музыкальных импровизациях, позволит значительно повысить эффективность работы и снизит "текучку" кадров. Учёные отмечают, что большая социальная вовлечённость позволяет избавить большинство офисных работников от посещения психолога и снижает риск развития тяжёлых форм депрессии.