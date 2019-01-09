Мантуров раскрыл подробности создания сверхзвукового пассажирского самолёта

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что разработка сверхзвукового гражданского самолёта находится на стадии предпроектных исследований. Как сообщает "Интерфакс", разработку самолёта ведут конструкторские бюро ОАК, а также ведущие авиационные институты — ЦАГИ и ЦИАМ.
Мантуров отметил, что создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта — самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации. Производство таких самолётов может начаться после 2030 года.
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