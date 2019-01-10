Почти вторжение. Учёные приняли из космоса неизвестный повторяющийся сигнал

Исследователи отмечают, что добраться до галактики, из которой пришёл сигнал, в ближайшем будущем не получится.

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США снова приняли сигнал неизвестного происхождения, который в последний раз фиксировали в 2015 году. Вопреки распространённым теориям о происхождении сигналов такого типа, учёные отмечают, что чёрные дыры или сверхплотные нейтронные звёзды могли оказаться не единственными источниками таких сигналов.

Впервые быстрые радиовсплески (FRB) были зарегистрированы в 2001 году и, вероятнее всего, стали побочным продуктом взрыва огромных звёзд. За всю историю наблюдений исследователи зафиксировали более 60 различных сигналов с отличными друг от друга характеристиками. При этом исследователи отмечают, что эти сигналы имеют крайне высокую спектральную плотность и падающую частоту — ранние сигналы имели частоту 1400 мегагерц (МГц), однако новые попали в диапазон ниже 800 МГц. Правда, добраться до источника пока нельзя — галактика, из которой мог прийти сигнал, находится на расстоянии в 1,5 млрд световых лет от Земли.

Учёные считают, что сигналы могут иметь искусственное происхождение, и эта гипотеза в данный момент является одной из основных. Ранее Лайф сообщал, что исследователи из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) выяснили: из глубины галактики Млечный Путь в сторону Земли поступают неизвестные радиосигналы, которые частично отражаются от Луны, а частично фиксируются наземными станциями.