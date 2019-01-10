Глобальное потепление превратило птиц в жестоких убийц

Чем выше будет температура, тем свирепее будут вести себя отдельные виды животных.

Зоологи из Нидерландов выяснили, что из-за глобального потепления усиливается межвидовая борьба у отдельных видов птиц. Как сообщает Eurek Alert, межвидовые войны пока развязывают мухоловки-пеструшки, которые возвращаются после сезонной миграции раньше положенного срока, и обычные синицы, которым мухоловки мешают спариваться.

Другой причиной, из-за которой птицы начинают воевать друг с другом, стала одна и та же пища. Исследователи выяснили, что "битва за ресурсы", из-за которой межвидовая борьба будет только нарастать на протяжении следующих десятилетий, грозит если не полным вымиранием отдельных видов птиц, то как минимум их незначительным сокращением.