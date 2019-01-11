На Новую Зеландию может обрушиться суперцунами

Местные геологи считают, что высота волны может составить несколько десятков метров.

Учёные из Научно-исследовательского института Новой Зеландии провели компьютерный анализ тектонической активности вокруг островов и пришли к выводу, что у центрального разлома Хикуранги на юге страны в ближайшее время может произойти землетрясение магнитудой более девяти баллов по шкале Рихтера. Как отмечает Daily Mail, такое стихийное бедствие может спровоцировать появление цунами с высотой волн более 10 метров.

При этом экстренные службы государства к такому развитию событий окажутся не готовы: планы эвакуации населения и помощи людям в отдалённых районах включают в себя активные действия при землетрясениях с магнитудой до семи баллов.

Цунами, которое может образоваться после землетрясения в океане, может в буквальном смысле слова смыть центральную и южную части острова аналогично стихийному бедствию, "накрывшему" Японию в 2011 году.