Китайский модуль прислал панорамную фотографию обратной стороны Луны

Поверхность единственного спутника Земли по-прежнему безжизненна, но сам снимок оказался потрясающим.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал на Землю один из самых важных и ценных научных снимков последних нескольких десятилетий. В рамках программы по исследованию обратной (тёмной) стороны Луны аппарат сделал панорамный снимок места приземления, который тут же разошёлся по Интернету.

CLEP just released the first panorama from the #ChangE4 lander: https://t.co/4PeSrsqusg also confirms that @2Yutu has awoken and is doing well. pic.twitter.com/Q2LqbVqs9m — YE Quanzhi (@Yeqzids) 11 января 2019 г.

Китайские учёные уверены, что новый снимок даст возможность подробнее изучить структуру поверхности Луны и позволит исследователям на Земле пересмотреть определённые выводы относительно возможности пребывания человека на поверхности единственного спутника Земли.