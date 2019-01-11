Китайский модуль прислал панорамную фотографию обратной стороны Луны

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Китайский модуль прислал панорамную фотографию обратной стороны Луны

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Фото: © twitter.com/Yeqzids

Поверхность единственного спутника Земли по-прежнему безжизненна, но сам снимок оказался потрясающим.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" прислал на Землю один из самых важных и ценных научных снимков последних нескольких десятилетий. В рамках программы по исследованию обратной (тёмной) стороны Луны аппарат сделал панорамный снимок места приземления, который тут же разошёлся по Интернету.

Китайские учёные уверены, что новый снимок даст возможность подробнее изучить структуру поверхности Луны и позволит исследователям на Земле пересмотреть определённые выводы относительно возможности пребывания человека на поверхности единственного спутника Земли.

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