Ржавый забор. В Сети высмеяли стену на границе США с Мексикой

Пользователи Интернета собрали фотографии, на которых видно реальное состояние"заградительного сооружения" между двумя странами.

Американское издание Quartz опубликовало фотографии разных участков стены на границе США и Мексики, отметив, что намерения президента Трампа построить укреплённую стену вполне понятны. Издание отмечает, что большое число нелегалов, с которыми приходится бороться американским пограничникам, пересекает границу без особых сложностей — в отдельных местах стена больше похожа на ржавый садовый забор обычного фермерского хозяйства.

Несмотря на большую протяжённость границы (более тысячи километров), безопасность и надёжность сооружения вызывают у американских журналистов и экспертов в области безопасности большие вопросы. При этом отмечается, что наиболее уязвимый участок границы в районе американского города Сан-Диего вообще представляет собой наспех сколоченные щиты из обычного профнастила, а конечный участок границы, который просто уходит в океан, часто "никем не контролируется".