Лаборатория Касперского помогла США поймать "второго Сноудена"

Сотрудник АНБ США тайно скопировал и пытался продать за биткойны инструменты для слежки за крупными IT-компаниями

Издание Politico сообщило, что благодаря помощи специалистов по сетевой безопасности российской Лаборатории Касперского в 2016 году удалось задержать и поместить под арест "второго Сноудена" — сотрудника АНБ США Гарольда Мартина.

По данным издания, Мартин на протяжении 20 лет воровал секретные данные нескольких государственных служб, чем способствовал созданию серьёзной бреши в системе национальной безопасности.

Американские спецслужбы связывают Мартина с группировкой Shadow Brokers, члены которой пытались продать за биткойны инструменты для атак на сетевое оборудование компаний Cisco, Fortigate, Juniper, Topsec и многих других. Следствие считает, что изначально по неустановленным причинам Мартин пытался связаться с Лабораторией Касперского через "Твиттер".

Для этого он использовал аккаунт с ником HAL999999999, через анализ которого сотрудники Лаборатории Касперского и вышли на профиль Мартина в Linkedln. После проведения анализа мест работы специалисты российской компании связались с АНБ США, а уже 27 августа 2016 года Гарольд Мартин был арестован.