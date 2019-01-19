"Футурама. Наши дни". Что можно построить на Луне в ближайшее время

"Футурама. Наши дни". Что можно построить на Луне в ближайшее время

Коллаж © L!FE. Фото: © Shutterstock © Pixabay

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Фабрика, космодром и даже тренажёрный зал могут появиться уже в ближайшие десятки лет.

Что может дать Луна человечеству, кроме её посещения? Учёные уже давно занимаются этим вопросом. Оказывается, Луну можно будет использовать и как фабрику, и как космодром для будущих межпланетных путешествий, и даже как огромный музей.

Луна транспортная

<p>Фото: © AP Photo / Charlie Riedel</p>

Использовать солнечную энергию на Луне не очень удобно. С одной стороны, эффективность солнечной электростанции на её поверхности будет раз в шесть-семь выше, чем на Земле. Всё за счёт того, что на Луне нет атмосферы, лишь очень тонкая и практически ни на что не влияющая экзосфера.

С другой стороны, для постоянной выработки очень неудобно чередование периодов освещённости, когда тень Земли падает на Луну. Соответственно, 14 земных суток в нашей колонии ночь, когда нужно использовать аккумуляторы, а ещё четырнадцать суток день, когда солнечная электростанция работает.

Значит, солнечную электростанцию постараются как можно быстрее поменять на газофазную атомную. С её помощью будет гораздо проще получать кислород и водород из имеющихся на Луне запасов воды. Кислород и водород — это отличная пара, работающая в качестве топлива и окислителя уже на некоторых современных ракетах. А потому можно будет не волноваться о топливе — его всегда можно будет дополнительно наработать.

Вот и получается, что Луна может стать очень удобным космодромом для межпланетных путешествий: атмосферы нет, земное притяжение преодолевать уже не надо, топлива сколько угодно (ещё лет сорок назад считалось, что на Луне воды нет, но последние исследования показали, что ближе к полюсам находятся залежи водяного льда).

Луна промышленная

<p>Фото: © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nasaorion/36986504123/" target="_blank">NASA Orion Spacecraft</a></p>

Возможно использование спутника Земли для создания на нём заводов и фабрик. Самым логичным видится получение алюминия из местных лунных "глинозёмов" путём электролиза. Для процесса нужна только энергия, а в результате получается нужный для дыхания и топлива кислород и алюминий. Алюминий будет использоваться как строительный материал для расширения колонии. Скорее всего, на Землю его возить будет очень невыгодно, здесь и так хватает этого металла.

А вот титан, входящий с состав реголитов, уже достаточно дорог и может быть экспортирован. Также среди интересного — это редкий на Земле изотоп гелий-3, который может использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов. Сколько его надо, пока предсказать сложно, но сама возможность снабжать Землю практически идеальным топливом дорогого стоит.

Вакуум и отличие атмосферы открывают новые возможности для обработки металлов, сборки и создания электронных компонентов. То, что в земных условиях создаётся с очень большими проблемами, на Луне можно делать гораздо проще. Поэтому вполне реально, что с Луны на Землю будут поступать подложки микросхем и сверхчистые сплавы, очень дорогие в производстве при земных условиях.

Хорошим дополнением для более удобного перемещения ракет и космических кораблей с произведёнными на Луне продуктами станет космический лифт. Это инженерное сооружение, состоящее из искуственного спутника на орбите Луны, соединённого с ней очень лёгким и прочным тросом. По нему при помощи специального робота можно будет поднимать всё, что требуется, прямо на орбиту.

Построить космический орбитальный лифт мечтают и на Земле, но, увы, настолько прочного материала для троса пока нет. Даже создание графена не сильно приблизило решение вопроса. А вот на Луне космический лифт реален даже при использовании уже существующих технологий.

Луна музейная

<p>Фото: © Pixabay</p>

Буквально год назад учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и РАН выступили с предложением построить специальные хранилища на Луне для культурных ценностей. Зачем? Всё очень просто: на Земле все величайшие произведения искусства постепенно умирают даже в условиях музейного хранения — всему виной перепады температуры и окисляющее воздействие кислорода.

В первую очередь учёные предполагают, что в специальных хранилищах на Луне могут разместиться книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия. Поскольку экзосфера естественного спутника Земли является крайне разреженной, этим объектам не будет угрожать огонь, а жизнь бактерий в таких условиях практически невозможна.

Пока это только идеи и мечты, но вполне возможно, что спустя несколько десятилетий сохранность предметов культуры станет очень важной, а возможность слетать в выходные и посмотреть на картины Леонардо да Винчи будет не сложнее, чем сейчас доехать до музеев, разбросанных по всему миру.

Махнём на Луну?

<p>Фото: © AP Photo / Elaine Thompson</p>

Естественно, что Луна при наличии регулярных рейсов сразу же станет очень популярной и с туристической точки зрения. Поэтому сейчас самая главная задача для учёных и конструкторов — это создание ракетных систем, способных безопасно и дёшево летать к Луне и обратно, а также разработка способов защиты будущих лунных колонистов.

Главное — долететь и укрепиться. А уж чем на Луне заниматься — точно найдётся.

Первым будет Китай?

<p>Китайский лунный марсоход Yutu-2. Фото: © China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP</p>

Футуролог Евгений Белаш полагает, что первыми строителями подобных объектов на Луне будут китайцы. Дело в том, что они, по словам специалиста, на текущий момент имеют наиболее последовательную лунную программу, а также ресурсы для её выполнения.

— Насчет гимнастических залов, где спортсмены будут прыгать с шестом в высоту на десятки метров и парить в крылатых костюмах, — не уверен. Но когда (не "если", а "когда") китайцы высадятся на Луне, это придаст развитию человечества новый толчок. Так что мы имеем все шансы увидеть "лунный трактор" в работе — дающий сырье для получения кремния, кислорода, алюминия, титана, магния... И не один, — уверен футуролог.

При этом он не уверен, что это произойдёт в ближайшие годы и даже десятилетия. Хотя само это событие считает неотвратимым.

Автор:
Михаил Котов
МК
Михаил Котов
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