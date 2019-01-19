"Футурама. Наши дни". Что можно построить на Луне в ближайшее время

Фабрика, космодром и даже тренажёрный зал могут появиться уже в ближайшие десятки лет.

Что может дать Луна человечеству, кроме её посещения? Учёные уже давно занимаются этим вопросом. Оказывается, Луну можно будет использовать и как фабрику, и как космодром для будущих межпланетных путешествий, и даже как огромный музей.

Луна транспортная

Использовать солнечную энергию на Луне не очень удобно. С одной стороны, эффективность солнечной электростанции на её поверхности будет раз в шесть-семь выше, чем на Земле. Всё за счёт того, что на Луне нет атмосферы, лишь очень тонкая и практически ни на что не влияющая экзосфера.

С другой стороны, для постоянной выработки очень неудобно чередование периодов освещённости, когда тень Земли падает на Луну. Соответственно, 14 земных суток в нашей колонии ночь, когда нужно использовать аккумуляторы, а ещё четырнадцать суток день, когда солнечная электростанция работает.

Значит, солнечную электростанцию постараются как можно быстрее поменять на газофазную атомную. С её помощью будет гораздо проще получать кислород и водород из имеющихся на Луне запасов воды. Кислород и водород — это отличная пара, работающая в качестве топлива и окислителя уже на некоторых современных ракетах. А потому можно будет не волноваться о топливе — его всегда можно будет дополнительно наработать.

Вот и получается, что Луна может стать очень удобным космодромом для межпланетных путешествий: атмосферы нет, земное притяжение преодолевать уже не надо, топлива сколько угодно (ещё лет сорок назад считалось, что на Луне воды нет, но последние исследования показали, что ближе к полюсам находятся залежи водяного льда).

Луна промышленная

Возможно использование спутника Земли для создания на нём заводов и фабрик. Самым логичным видится получение алюминия из местных лунных "глинозёмов" путём электролиза. Для процесса нужна только энергия, а в результате получается нужный для дыхания и топлива кислород и алюминий. Алюминий будет использоваться как строительный материал для расширения колонии. Скорее всего, на Землю его возить будет очень невыгодно, здесь и так хватает этого металла.

А вот титан, входящий с состав реголитов, уже достаточно дорог и может быть экспортирован. Также среди интересного — это редкий на Земле изотоп гелий-3, который может использоваться в качестве топлива для перспективных термоядерных реакторов. Сколько его надо, пока предсказать сложно, но сама возможность снабжать Землю практически идеальным топливом дорогого стоит.

Вакуум и отличие атмосферы открывают новые возможности для обработки металлов, сборки и создания электронных компонентов. То, что в земных условиях создаётся с очень большими проблемами, на Луне можно делать гораздо проще. Поэтому вполне реально, что с Луны на Землю будут поступать подложки микросхем и сверхчистые сплавы, очень дорогие в производстве при земных условиях.

Хорошим дополнением для более удобного перемещения ракет и космических кораблей с произведёнными на Луне продуктами станет космический лифт. Это инженерное сооружение, состоящее из искуственного спутника на орбите Луны, соединённого с ней очень лёгким и прочным тросом. По нему при помощи специального робота можно будет поднимать всё, что требуется, прямо на орбиту.

Построить космический орбитальный лифт мечтают и на Земле, но, увы, настолько прочного материала для троса пока нет. Даже создание графена не сильно приблизило решение вопроса. А вот на Луне космический лифт реален даже при использовании уже существующих технологий.

Луна музейная

Буквально год назад учёные Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и РАН выступили с предложением построить специальные хранилища на Луне для культурных ценностей. Зачем? Всё очень просто: на Земле все величайшие произведения искусства постепенно умирают даже в условиях музейного хранения — всему виной перепады температуры и окисляющее воздействие кислорода.

В первую очередь учёные предполагают, что в специальных хранилищах на Луне могут разместиться книги, свитки, художественные полотна и деревянные изделия. Поскольку экзосфера естественного спутника Земли является крайне разреженной, этим объектам не будет угрожать огонь, а жизнь бактерий в таких условиях практически невозможна.

Пока это только идеи и мечты, но вполне возможно, что спустя несколько десятилетий сохранность предметов культуры станет очень важной, а возможность слетать в выходные и посмотреть на картины Леонардо да Винчи будет не сложнее, чем сейчас доехать до музеев, разбросанных по всему миру.

Махнём на Луну?

Естественно, что Луна при наличии регулярных рейсов сразу же станет очень популярной и с туристической точки зрения. Поэтому сейчас самая главная задача для учёных и конструкторов — это создание ракетных систем, способных безопасно и дёшево летать к Луне и обратно, а также разработка способов защиты будущих лунных колонистов.

Главное — долететь и укрепиться. А уж чем на Луне заниматься — точно найдётся.

Первым будет Китай?

Футуролог Евгений Белаш полагает, что первыми строителями подобных объектов на Луне будут китайцы. Дело в том, что они, по словам специалиста, на текущий момент имеют наиболее последовательную лунную программу, а также ресурсы для её выполнения.

— Насчет гимнастических залов, где спортсмены будут прыгать с шестом в высоту на десятки метров и парить в крылатых костюмах, — не уверен. Но когда (не "если", а "когда") китайцы высадятся на Луне, это придаст развитию человечества новый толчок. Так что мы имеем все шансы увидеть "лунный трактор" в работе — дающий сырье для получения кремния, кислорода, алюминия, титана, магния... И не один, — уверен футуролог.

При этом он не уверен, что это произойдёт в ближайшие годы и даже десятилетия. Хотя само это событие считает неотвратимым.