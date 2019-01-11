Никакой мистики. Учёные раскрыли секрет статуй на острове Пасхи

Оказалось, что поклонение древним предкам не основная цель, ради которой создавались каменные изваяния.

Учёные из Бингемтонского университета в США выяснили, что более девяти сотен каменных статуй на острове Пасхи (Рапануи) были созданы не ради поклонения древним предкам, а в качестве указателей источников пресной воды. Как сообщает журнал PLOS, изучение гидрологии острова позволило выяснить, что практически все статуи расположены в местах, где на поверхность пробиваются родники с чистой водой.

При этом ранее считалось, что на острове Пасхи нет источников пресной воды, а члены каждой экспедиции и туристы ездили на остров со своими запасами такой воды. Все упоминания о наличии пресной воды, по словам учёных, исчезли вместе с последними представителями полинезийской цивилизации, заселявшими остров Пасхи.

Теперь учёным предстоит поднять данные исследований пятилетней давности, в рамках которых на острове были обнаружены похожие на указатели каменные фрагменты. Они, по мнению антропологов, могли быть установлены в качестве маяков в тех местах, где представители древней цивилизации ловили рыбу или охотились.