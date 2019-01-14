600 триллионов солнц. Телескоп Хаббл нашёл самый яркий квазар во Вселенной

Теперь это официально самый яркий из когда-либо зарегистрированных объектов в открытом космосе.

С помощью орбитального телескопа Хаббл учёные из Университета Аризоны в США смогли получить первые снимки самого яркого квазара во Вселенной. Звание самого яркого из когда-либо открытых объектов завоевало формирование под индексом J043947.08+163415.7, яркость которого в 600 трлн раз больше, чем единственная звезда в Солнечной системе, сообщает Сosmosmagazine. Обнаружить объект удалось не сразу: квазар находится практически на другом конце Вселенной — между ним и планетами Солнечной системы 12,8 млрд световых лет.

С помощью гравитационного линзирования (эффекта, который создаётся одной или несколькими группами звёзд или других небесных тел) учёные смогли установить, что сверхъяркое свечение квазар получил из-за чудовищной реакции, при которой космические газ и пыль попадают в сверхмассивную чёрную дыру, где взрываются с невероятной силой. Энергия, выделяемая при взрыве, позволяет квазару выбрасывать большое количество тепла и света. Тепло рассеивается в пространстве, а свет отражается от "соседних" галактик и распространяется дальше в космос.

Долгое время звание самого яркого формирования удерживал 3C 273 — первый астрономический объект, идентифицированный как квазар. Квазар этого типа открыли в 1963 году и отнесли к подтипу блазаров — внегалактических объектов с повышенной светимостью.