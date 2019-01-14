Прямо на поверхности. Китайцы напечатают лунную базу на 3D-принтере

Китайские учёные считают, что этот способ позволит быстрее всего "закрепиться" на поверхности Луны.

После успешного приземления и начала работы лунной станции Чанъэ-4 китайские аэрокосмические инженеры планируют начать строительство лунной базы с широким применением технологии трёхмерной печати, сообщает Daily Mail. Отмечается, что такой объект на поверхности единственного спутника Земли может стать испытательным полигоном технологии трёхмерного строительства для будущей миссии на Марс.

Китайские специалисты считают, что начать строительство можно будет уже до конца года — первый объект может быть напечатан на поверхности Луны после приземления аппарата "Чанъэ-5". В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) считают, что проект окажется сравнительно недорогим — затраты на отправку модуля и строительство первого "дома" для землян на Луне оказались сопоставимы со строительством одного километра метро.