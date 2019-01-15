Учёные рассказали, как избежать инфаркта

Спойлер — придётся распрощаться с фастфудом и заставить себя заниматься в спортзале.

Учёные из Университета Тронхейма в Норвегии выяснили, что наилучшим средством для поддержания собственного сердца в тонусе по-прежнему остаётся спортзал и постоянные физические нагрузки. Изучение данных с медицинских карт нескольких тысяч пациентов позволило учёным выяснить, что высокий уровень физической активности и отсутствие лишнего веса снижают вероятность заработать сердечный приступ или другие болезни сердца в два раза.

Исследователи установили, что для тысяч людей с усреднёнными социальными показателями справедлив одинаково низкий уровень физической активности, который и считается одной из главных причин увеличения количества сердечных приступов, инсультов, проблем с костными формированиями и многих других проблем. Отсутствие физической активности и потребление в пищу крайне вредных продуктов проявляются в основном после выхода на пенсию. Учёные отмечают, что отказ от фастфуда, жирной пищи и синтетических добавок вроде подсластителей позволит существенно снизить риск развития болезней сердца.