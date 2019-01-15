Американские учёные случайно нашли лекарство от болезни Альцгеймера

Как и некоторые крупные открытия в области медицины, лекарство от нейродегенеративной болезни нашли во время изучения другого недуга.

Учёные из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе случайно нашли лекарство от болезни Альцгеймера, хотя изучали последствия и причины развития нескольких типов инсультов. Как сообщает американский журнал экспериментальной медицины, исследователи выяснили, что при определённых дозах активного вещества в организме мышей активируются "стабилизирующие" инструменты, способные для активации защитных функций мозга.

Нейробиологи выяснили, что защитить мозг от накопления белковых клубков можно с помощью фермента APC, который способен защищать сосуды от формирования тромбов и "попутного" воспаления. Кроме того, "блокировка" гена BACE1 с помощью специального инструмента для корректировки строения ДНК позволила значительно повысить способность мышей к обучению и восприятию информации любого вида.

Ранее Лайф сообщал, что учёные из Университета Квинсленда выяснили, что "побочным эффектом" лекарства от болезни Альцгеймера PBT2 стало практически полное уничтожение устойчивых к антибиотикам супербактерий.