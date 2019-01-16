Учёные: Ядерная энергетика — единственный способ спасти планету

По мнению экологов, переход человечества на электричество и водород не позволит улучшить жизнь людей.

Американские учёные Джош Голдштейн и Стефан Квист опубликовали научную работу, в которой отметили низкие темпы развития альтернативной энергетики. Кроме того, учёные отметили, что альтернативная энергетика вроде солнечных панелей и использования водорода в качестве топлива не может рассматриваться как основная модель, поскольку такие продукты не могут быть массовыми.

Учёные отметили, что даже при ускоренном переходе на "чистую" энергетику, который можно наблюдать на примере Германии, человечество будет испытывать постоянную нехватку электричества. Исследователи отметили, что для полного отказа от сжигания ископаемого топлива может потребоваться не менее 150 лет, а единственным выходом для спасения планеты в такой ситуации может стать ядерная энергетика нового поколения. При этом климатологи отмечают, что времени у человечества осталось не так много, как хотелось бы: переломного момента в изменении климата человечество достигнет через 30 лет, и к этому времени ключевые решения в области расширения ядерной энергетики должны быть уже внедрены.

Учёные считают, что катастрофы в Чернобыле и на "Фукусиме" значительно затормозили развитие ядерной энергетики, хотя постоянное развитие этой отрасли позволит спасти климат и экологию планеты быстрее всего.