Магнитный полюс Земли сдвинулся в сторону Сибири

Учёные считают, что дело может кончиться серьёзной катастрофой планетарного масштаба.

Учёные из Университета Колорадо в Боулдере и Национального центра экологической информации заявили, что магнитный полюс Земли начал сдвигаться от Канады в сторону Сибири. Как сообщает журнал Science, такой "побег" с привычного учёным места может обернуться серьёзными сбоями в системах связи и навигации. Кроме того, учёные заявили о постоянной смене "прописки" магнитного полюса.

По данным исследователей, такие изменения связаны с повышенной активностью в глубине планеты, что может свидетельствовать о скорой геологической катастрофе планетарного масштаба. Теперь исследователям предстоит понять, стоит ли отказываться от "постоянной" магнитной модели мира, которая фиксирует все изменения в магнитном поле планеты.